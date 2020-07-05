Son Dakika | Düdük Abdulkadir Bitigen'de - Son Dakika

Son Dakika | Düdük Abdulkadir Bitigen'de

Son dakika haberi: Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Salı günü oynanacak olan Mediopol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçında düdük çalacak.

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Salı günü oynanacak olan Mediopol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçında düdük çalacak.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31.haftasında 07 Temmuz 2020 Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçında Kayserili Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in bu müsabakada yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Sarper Barış Saka.

Abdulkadir Bitigen son haftalardaki başarılı yönetimi ile dikkat çekiyor. Bitigen dün oynanan ve golsüz sona eren BTC Yeni Türk Malatyaspor ile Gençlerbirliği maçını yönetti. - KAYSERİ

Denizlispor, Başakşehir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

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