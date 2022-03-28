DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER - Son Dakika
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DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

28.03.2022 10:38

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLERMurat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE'de, düğün konvoyundakiler, akan trafikte tehlikeye aldırmadan birbirilerine makas atarak ilerledi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE'de, düğün konvoyundakiler, akan trafikte tehlikeye aldırmadan birbirilerine makas atarak ilerledi. Sürücülerin trafikte terör estirdikleri anlar arkalarındaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şile Yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki sürücüler, akan trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, birbirlerine makas attı.

Konvoydaki sürücülerin trafikte terör estirdikleri anları arkalarındaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER
DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER
DÜĞÜN KONVOYUNDA MAKAS ATIP TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

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Kaynak: DHA

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