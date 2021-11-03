Düğünde havaya ateş açarak 8 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sultangazi'de, gelin alma merasimi için geldikleri sokakta silahla havaya ateş ederek, 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı'nın ölümüne sebep olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta, İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta Eymen'in ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan ilk incelemede, gelin almak için sokağa gelen grupta bulunan, damadın ağabeyi olduğu tespit edilen Hatip T'nin silahla havaya ateş ettiği, çevredekilerin durdurmak istemesine rağmen ateş etmeyi sürdürdüğü belirlendi.

O sırada evinin balkonundan sokaktaki düğünü izleyen 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Eğlence sırasında havaya ateş ettiği belirlenen Hatip T'nin ise beyaz bir minibüsle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Olay gününden bu yana şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten polis, Hatip T'yi önceki gün olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte Zeytinburnu'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde pişman olduğunu ve öldürülmekten korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.