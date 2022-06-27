Son dakika haberi... Dumanlar suç örgütü davasında 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi

Dumanlar suç örgütü davasında 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi

İSTANBUL - İstanbul'da Dumanlar adıyla bilinen ve farklı ilçelerdeki işletmeleri haraca bağlamaya çalıştıkları iddia edilen suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi. 4'ü tutuklu, 1'i firari 26 sanığının yargılandığı davada mahkeme, 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul'da farklı ilçelerdeki taksi durakları ile eğlence mekanlarını haraca bağlamaya çalıştıkları iddia edilen ve liderliğini Mehmet Veysi Duman'ın yaptığı öne sürülen 'Dumanlar' suç örgütü davasında 4'ü tutuklu, 1'i firari 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 4 tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bir kısım tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler de katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Kadir Ocak bir kulüpte garsonluk yaptığını söyleyerek, "Ben kimseden şikayetçi değilim. Daha önce Mesut Duman ve arkadaşları çalıştığım yere gelip gidiyorlardı. Hatta bir ara ortak olacakları konuşuluyordu. Sonradan tartışma oldu, kavga oldu. Bana karşı herhangi bir eylem olmadı. Genelde gece kulübünde her zaman kavga olur" dedi. Söz verilen tutuklu sanık Mehmet Veysi Duman ise "Örgüt lideri olduğum iddia ediliyor. Ben gaspçı değilim, hırsız değilim, örgüt lideri değilim" dedi. Savunma yapan tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yasin Bingöl, Kemal Kadak ve Mesut Duman'ın tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polise yapılan isimsiz bir ihbar sonucu soruşturmanın başlatıldığı aktarılmıştı. İddianamede Mehmet Veysi Duman liderliğindeki örgütün Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde çeşitli suçlar işledikleri ve vatandaşları korkutarak sindirdikleri ifade edilmişti. İddianamede polis ekiplerinin Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye baskın düzenledikleri ve olay yerinde bulunan örgüt üyelerinin polislere saldırdıkları da aktarılmıştı. İddianamede sanıklar Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'suç üstlenme', 'tehdit', 'yaralama' suçlarından 85 yıldan 195 yıla kadar değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 24 sanığın ise benzer suçlardan farklı miktarda hapis cezaları talep edilmişti.