İSTANBUL-DUMANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA 3 TAHLİYE - Son Dakika
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İSTANBUL-DUMANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA 3 TAHLİYE

27.06.2022 16:06
İSTANBUL-DUMANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA 3 TAHLİYE

İSTANBUL'da bazı işletmelerden haraç almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan ve 'Dumanlar' adıyla bilinen suç örgütü üyesi 4 tutuklu sanıktan, 3'ü tahliye edildi.

İSTANBUL'da bazı işletmelerden haraç almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan ve 'Dumanlar' adıyla bilinen suç örgütü üyesi 4 tutuklu sanıktan, 3'ü tahliye edildi. Duruşmada dinlenen müştekilerin, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etmesi dikkat çekti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 26 sanıklı davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu Mehmet Veysi Duman, Kemal Kadak, Mesut Duman ve Yasin Bingöl SEGBİS ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklarla 2 müşteki hazır bulundu.

MÜŞTEKİLER: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZÖrgütün haraç almaya çalıştığı gece klübünde garsonluk yapan müşteki Kadir Ocak, "Ben kimseden şikayetçi değilim. Daha önce Mesut Duman ve arkadaşları gelip gidiyorlardı. Hatta bir ara ortak olacakları konuşuluyordu. Sonradan tartışma oldu, kavga oldu. Bana karşı herhangi bir eylem olmadı. Genelde gece kulübünde her zaman kavga olur. Ben herhangi bir silah görmedim" dedi. Müşteki Şükran Çetin Yakup ise, "Benim aracım park halindeydi. Kurşun gelmiş, zararım karşılandı. Şikayetimden vazgeçtim" diye konuştu. Tutuklu sanık Mehmet Veysi Duman savunmasında, "Örgüt lideri olduğum iddia ediliyor. Param olmadığı için avukatımı kardeşlerimden çektim. Ben gaspçı değilim, hırsız değilim, örgüt değilim" dedi. Diğer tutuklu sanıklar da tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Yasin Bingöl, Kemal Kadak, Mesut Duman'ın tahliyesine, Mehmet Veysi Duman'ın ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

DUMAN KARDEŞLERİN 195 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mehmet Veysi Duman liderliğindeki örgütün Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde çeşitli suçlar işledikleri ve vatandaşları korkutarak sindirdikleri ifade ediliyor. İddianamede polis ekiplerinin Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye baskın düzenledikleri ve olay yerinde bulunan örgüt üyelerinin polislere saldırdıkları da aktarıldı. İddianamede sanıklar Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Suç üstlenme', 'Tehdit', 'Yaralama' suçlarından 85 yıldan 195 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarıyla cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 24 sanığın ise benzer suçlardan farklı miktarda hapis cezaları istendi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Yasin Bingöl, Mehmet Veysi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DUMANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA 3 TAHLİYE - Son Dakika

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