Dumanların sardığı binaya giren kahraman kadın, muhabbet kuşunu kurtardı - Son Dakika

Dumanların sardığı binaya giren kahraman kadın, muhabbet kuşunu kurtardı
03.01.2021 17:14
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın, dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle apartman sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi.
BESLEDİĞİ MUHABBET KUŞUNU DUMANLARIN ARASINDAN KURTARDI
Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir kadın dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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