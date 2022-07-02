Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı - Son Dakika
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Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı

02.07.2022 14:17

Son dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Kaza nedeniyle yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Şehir Hatları Vapurları, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı - Son Dakika


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