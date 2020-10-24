Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir - Son Dakika

Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir

24.10.2020 09:49
Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir, System.String[]

Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381'e yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. ABD'de uzmanlar, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini açıkladı.

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ABD'de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953'e yükselen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284'e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu
Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor         
09:50
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi         
03:43
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek         
22:58
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 10:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei