Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458'e yükseldi.

Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 96 bin 351'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 311 bin 516'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458'e yükseldi. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 311 bin 516'ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 474 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 6 MİLYON 145 BİN 291

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 6 milyon 145 bin 291'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 96 bin 351 kişi hayatını kaybederken; 5 milyon 101 bin 397 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

IRAK'TA VAKA SAYISI 353 BİN 566 Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 353 bin 566'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 52 kişi olarak raporlandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 333 BİN 648Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 712 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 333 bin 648 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 317 bin 846 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 307 BİN 288 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 307 bin 288 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 381 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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