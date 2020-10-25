Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 154 bin 862'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 118 bin 567'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 864 bin 111'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 562 BİN 705

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran 'da can kaybı 32 bin 320'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 562 bin 705'e çıktı. Irak 'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 449 bin 153 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 568 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 397 BİN 507 Bangladeş 'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 397 bin 507 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 780 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 585 BİN 980

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 77 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 385 bin 980 kişinin enfekte olduğu açıklandı.