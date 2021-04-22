Son dakika dünya: Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu, Romanya ve Polonya ile her alanda işbirliğini güçlendirdiklerini belirtti.



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