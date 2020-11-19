Son dakika: Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, toplumun geleceği olan çocuklara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Belediye çalışmalarında her zaman çocukları düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Hiçbir olumsuzluk, hiçbir sorun çocukların gözünü korkutmamalı, yaşama sevincini azaltmamalı. Çocuklar, en iyi biçimde yaşayabilmeli. Çocuklar sevgiyle büyüyen birer çiçektir. Onlar, yaşamın anlamı ve değeridir. Gülen yüzler, sevinç içerisinde parlayan gözler, her zaman sevgiye gereksinim duyan sıcak kalpler, aslında toplumun ortak umudunu yansıtmakta. Muş Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı alanında ilimizi şekillendirirken, geleceğimizin teminatı siz kıymetli çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Bir tebessüm ile hayatımızı şenlendiren çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın gayreti içerisindeyiz."