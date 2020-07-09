Son dakika... Dünya dans yarışmasında Türk Halkoyunları ekibinden büyük başarı - Son Dakika

Son dakika... Dünya dans yarışmasında Türk Halkoyunları ekibinden büyük başarı

Son dakika haberleri: Dünya dans yarışmasında Türk Halkoyunları ekibinden büyük başarıİSTANBUL, (DHA)- Pandemi nedeniyle online platformlarda düzenlenen uluslararası dans yarışması, binlerce kişi tarafından izlenirken, Türkiye'den katılan ve geçen yıl dünya birincisi olan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları...

Dünya dans yarışmasında Türk Halkoyunları ekibinden büyük başarı

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt

İSTANBUL, (DHA)- Pandemi nedeniyle online platformlarda düzenlenen uluslararası dans yarışması, binlerce kişi tarafından izlenirken, Türkiye'den katılan ve geçen yıl dünya birincisi olan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği, halkın en beğendiği ikinci ekip oldu.

Güney Kore'de kurulan ve dünyanın en büyük dans organizasyonu olan Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından düzenlenen ve Sırbistan hükümetinin desteklediği Belgrad Award yarışması, pandemi nedeniyle 6-8 Temmuz tarihleri arasında online gerçekleştirildi. Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Romanya, Rusya ve İspanya olmak üzere 15 ülkenin katıldığı yarışmada, Türkiye'yi Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği temsil etti.

KAZANANLARI HALKOYLAMASI BELİRLEDİ

Yarışmada ülkelerin hazırlamış olduğu gösteri videoları izlenirken, BAU Halkoyunları Topluluğu zeybek ekibiyle yarışmada yer aldı. Yarışmada, halk ve jüri oylaması yapılarak, kazananlar belirlendi. Pandemi nedeniyle jüri oylamasında tüm ülkeler birinci kabul edilirken, yarışmanın asıl belirleyicisi ise halkoylaması oldu. Yaklaşık 1 milyon oyun kullanıldığı yarışmada, BAU Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği en sevilen ikinci ekip olarak büyük başarı elde etti. Birinciliği ise Bulgaristan ekibi aldı.

'GELENEKSEL KÜLTÜR MARKASI KONUMUNDAYIZ'

Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği olarak 18 yıldır uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Halkoyunları halk oyunları kurucusu Okan Gürbüz, "Biz Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarımızın Türkiye ve dünyadaki geleneksel kültür markası konumundayız. Kendi alanımızda, dünya kurumumuzu bizimle tanıyor. Her yıl dünyanın en önemli dans organizasyonu olan FIDAF bünyesinde katıldığımız organizasyonlarda kurumumuzu, ülkemizi ve kültürümüzü temsil ediyoruz. Bunun sorumluluğu çok fazla. Bu nedenle malzemecimizden müzisyenimize kadar kültürümüze ve kurumumuza layık olabilecek şekilde hareket ediyoruz. Yarışmalarda aldığımız tarihi başarıların yanı sıra bizim için asıl önemli olan ülkemizi uluslararası düzeyde kaliteli şekilde temsil edebilmek ve tanıtabilmektir. 18 yıldır olduğu gibi COVID-19 döneminde de ülkemizi temsil edebilmekten son derece mutluyuz. Dünyanın çok özel dans ekipleri ile sanal ortamda da olsa aynı sahnede olabilmek bizim için son derece önemli. Umuyoruz bu süreç bir an evvel biter bizlerde ülkemizi ve kurumumuzu canlı canlı sahnelerde tekrar temsil edebiliriz."

Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dünya dans yarışmasında Türk Halkoyunları ekibinden büyük başarı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 23:52 Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Dünya dans yarışmasında Türk Halkoyunları ekibinden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]