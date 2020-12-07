Son dakika! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz' - Son Dakika

DÜNYA dışı temas araştırmacısı ve yazar Erhan Kolbaşı, Antalya'nın Serik ilçesinde deniz üzerinde görülen ilginç cisim görüntüsüyle ilgili "Artık dünya dışı varlıklar meselesi bu fotoğraf ve video kayıtları seviyesinin çok üzerine çıktı. Bunları çok aştı, şimdi artık bireysel temaslar dönemindeyiz" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, 3 Aralık günü görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.