Son dakika dünya: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 126 bin 735 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 40 bin 987 olduğu aktarıldı.