Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 12 bin 657 - Son Dakika

Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 12 bin 657

Son dakika dünya haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 841 bin 729'a yükseldi.

Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 12 bin 657, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 841 bin 729'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 25 milyon 145 bin 67'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 406 bin 146 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 210 bin 785'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 780 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 143 bin 010'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 824 bin 42'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 828 olarak rapor edildi. Koronavirüs vaka sayısı olarak dünya sırlamasında 6'ncı sırada bulunan Peru'da koronavirüs vaka sayısı 811 bin 768'e ve can kaybı ise 32 bin 396'ya yükseldi. Arjantin'de toplam koronavirüs vaka sayısı 736 bin 609 olurken, can kaybı ise 16 bin 519 olarak raporlandı.

GÜNEY AFRİKA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Güney Afrika ülkesinde toplam vaka sayısı 672 bin 572 olarak raporlandı. Vaka sayısı olarak dünya sırlamasında 10'uncu sırada bulunan ülkede virüs sebebiyle meydana gelen can kaybı ise 16 bin 667 olarak raporlandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde 7'nci sırada bulunan İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken, toplam vaka sayısı 758 bin 172, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 614 olarak raporlandı. Avrupa'da hızlı yükseliş yaşayan bir diğer ülke Fransa'da toplam vaka sayısı 550 bin 690'na ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 893'e yükseldiği aktarıldı.


Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 12 bin 657

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 06:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 12 bin 657 - Son Dakika Dünya

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