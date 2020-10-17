Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 109 bin 249 - Son Dakika

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 109 bin 249

17.10.2020 09:22
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 109 bin 249, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 109 bin 249'a, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 39 milyon 593 bin 885'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 109 bin 249'a, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 39 milyon 593 bin 885'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 661 bin 122'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 288 bin 278 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 223 bin 644'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 201 bin 570 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 153 bin 229'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 965 bin 609'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 723 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 945 bin 354'e ulaşırken can kaybı ise 28 bin 616 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 862 bin 417 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 648 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 982 bin 723, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 775 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 834 bin 770'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 303'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 109 bin 249 - Son Dakika Dünya

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