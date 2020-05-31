Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 371 bin 16'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 371 bin 16'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 161 bin 485'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 738 bin 333'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 125'e yükselirken; vaka sayısı da 286 bin 308'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 396 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 555'e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 232 bin 664 olurken, 33 bin 340 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 183 bin 294'e çıkarken; 8 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 188 bin 625 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 771 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 376'ya yükselirken, hasta sayısı 272 bin 826 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 734'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 734'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 148 bin 950'ye çıktığı açıklandı.