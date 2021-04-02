Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti - Son Dakika

Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti

02.04.2021 00:17
Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 130 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 130 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 130 milyon 82 bin 99'a yükseldi.

ABD, 31 milyon 229 bin 639 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 12 milyon 334 bin 844 ile Brezilya, 12 milyon 302 bin 92 ile Hindistan, 4 milyon 695 bin 82 ile Fransa, 4 milyon 554 bin 264 ile Rusya, 4 milyon 350 bin 266 ile İngiltere, 3 milyon 607 bin 83 ile İtalya, 3 milyon 357 bin 988 ile Türkiye, 3 milyon 291 bin 394 ile İspanya, 2 milyon 854 bin 137 ile Almanya, 2 milyon 406 bin 377 ile Kolombiya, 2 milyon 356 bin 970 ile Polonya, 2 milyon 348 bin 821 ile Arjantin, 2 milyon 238 bin 887 ile Meksika, 1 milyon 897 bin 314 ile İran, 1 milyon 691 bin 737 ile Ukrayna, 1 milyon 549 bin 451 ile Güney Afrika, 1 milyon 548 bin 807 ile Peru, 1 milyon 539 bin 617 ile Çekya, 1 milyon 517 bin 854 ile Endonezya, 1 milyon 280 bin 443 ile Hollanda ve 1 milyon 3 bin 406 ile Şili izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 838 bin 22 kişi yaşamını yitirdi, 104 milyon 752 bin 420 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 22 milyon 491 bin 657 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri dönüyor Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri dönüyor Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı         
00:33
Genç kadını acımasızca döven eski sevgili tutuklandı Genç kadını acımasızca döven eski sevgili tutuklandı         
00:24
Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek         
00:15
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama         
00:06
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt         
22:28
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor         
20:21
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 00:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei