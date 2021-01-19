Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 96 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 96 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 96 milyon 10 bin 36'ya yükseldi.

ABD, 24 milyon 626 bin 376 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 582 bin 647 ile Hindistan, 8 milyon 512 bin 238 ile Brezilya, 3 milyon 591 bin 66 ile Rusya, 3 milyon 433 bin 494 ile İngiltere, 2 milyon 914 bin 725 ile Fransa, 2 milyon 392 bin 963 ile Türkiye, 2 milyon 390 bin 101 ile İtalya, 2 milyon 336 bin 451 ile İspanya, 2 milyon 59 bin 314 ile Almanya, 1 milyon 923 bin 132 ile Kolombiya, 1 milyon 807 bin 428 ile Arjantin, 1 milyon 649 bin 502 ile Meksika, 1 milyon 438 bin 914 ile Polonya, 1 milyon 346 bin 936 ile Güney Afrika, 1 milyon 336 bin 217 ile İran, 1 milyon 163 bin 716 ile Ukrayna ve 1 milyon 68 bin 802 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 49 bin 352 kişi yaşamını yitirdi, 68 milyon 654 bin 826 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.