Son Dakika: Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor. - Son Dakika

İlk olarak Çin'de görülen yeni tip corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyonu geçerken 757 binden fazla insan ise hayatını kaybetti. Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1262 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da ise son 24 saatte 1007 kişi can verdi. Afrika kıtasında da hızla yayılan virüs tam 1 milyon 88 bin 777 insana bulaştı. Bölgede korona virüsün en fazla olduğu yerler Güney Afrika, Mısır ve Cezayir. Seyşeller ve Eritre'de ise şu ana kadar hiç kimse virüsten ölmedi.

(İHA)