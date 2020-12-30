Son dakika dünya: İngiltere, AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika

Son dakika dünya: İngiltere, AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımını onayladı

30.12.2020 10:52
Son dakika dünya: İngiltere, AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımını onayladı, System.String[]

Son dakika dünya haberi: AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandığı açıklandı.

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandığı açıklandı.

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandı. AZD1222 kod adlı aşı, İngiliz- İsveç ilaç devi AstraZeneca'nın desteğiyle Oxford Üniversitesi'nde geliştirililen aşının Birleşik Krallık'ta üretileceği açıklanırken piyasa sürülen ilk aşılar Avrupa'da kullanılacak.  AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19'a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.

100 MİLYON DOZ SİPARİŞ EDİLDİ

İngiltere, aşıdan 50 milyon insanı aşılamaya yetecek 100 milyon doz sipariş etti. Aşı, Pfizer-BioNTech aşısının ardından İngiltere'de kullanım onayı alan ikinci koronavirüs aşısı oldu.


Koronavirüs, İngiltere, Pfizer, İlaç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: İngiltere, AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika Dünya


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