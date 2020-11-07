Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest - Son Dakika

Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest

07.11.2020 19:03
Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre İngiltere'de EuroMillions piyangonsundan 2012 yılında 45 milyon sterlin kazanan Matt Topham, kaynanasına 600 bin sterlinlik hayvan çiftliği aldı.

İngiltere'de EuroMillions piyangonsundan 2012 yılında 45 milyon sterlin kazanan Matt Topham, kaynanasına 600 bin sterlinlik hayvan çiftliği aldı.

İngiltere'de EuroMillions piyangonsundan 2012 yılında 45 milyon sterlin kazanan Matt Topham, kaynanasına 600 bin sterlinlik hayvan çiftliği hediye etti. Yerel medyada yer alan haberler göre, Matt Topham 2012'de EuroMillions piyango bileti almaya karar verdi. 7 rakamı da bilen Topham, geçtiğimiz günlerde eşi Cassey Topham'ın annesine olan sevgisini göstermek için 600 bin sterlin değerinde hayvan çiftliği satın aldı. Yerel medyaya konuşan Topham, " Eşimin annesine olan sevgimi göstermek için hayvan çiftliği satın almaya karar verdim. Kendisi hayvanları çok seviyor" diye konuştu.


Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest
Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest - Son Dakika Dünya


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