Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak - Son Dakika

Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak

07.04.2021 11:37
Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak, System.String[]

Son dakika haberler... İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını bildirdi. Hancock açıklamasında, "Moderna aşısının, Birleşik Krallık'ta piyasaya sürülmesine bugün Batı Galler'de başlayacağımız için çok mutluyuz. Birleşik Krallık hükümeti, tüm ülke adına dozları güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

HANCOCK: HER 5 YETİŞKİNDEN 3'Ü AŞILANDI

Ayrıca Hancock, her 5 yetişkinden 3'ünün aşılandığını ve bunun 'hayat kurtardığını' belirtti. Hancock, "Şu anda her 5 yetişkinden 3'ü aşı oldu ve bu hayat kurtarıyor. Sıranız geldiğinde aşı olun" dedi.

JOHNSON: 17 MİLYON DOZ SİPARİŞ ETTİK

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna aşısının dağıtımına, Galler'deki Carmarthen kasabası ile bugün başlanacağını bildirdi. Johnson, "Önümüzdeki haftalarda Birleşik Krallık genelinde dağıtılacak 17 milyon doz sipariş ettik. Lütfen sıranız geldiğinde aşı olun" ifadelerini kullandı.


Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak
Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak

Birleşik Krallık, Koronavirüs, England, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek 78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler yılan zannetti 78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler yılan zannetti 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü
TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu         
11:39
Güne yükselişle başlayan gram altın 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 458 liradan işlem görüyor         
11:03
Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar         
11:01
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti         
10:50
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Aç kalan fareler yolu bastı Aç kalan fareler yolu bastı         
10:16
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı         
22:50
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 11:49:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei