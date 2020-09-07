Son dakika dünya: İspanya'da son 24 saatte 2 bin 440 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 440 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 525 bin 549'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 2 bin 440 kişide daha virüs tespit edildiği, 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 525 bin 549'a, toplam can kaybı ise 29 bin 516'ya ulaştı.