Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 985'e, Kuveyt'te 628'e, Yemen'de 592'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 429'a, Bahreyn'de 261'e yükseldi, Katar'da vaka sayısı arttı.

Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 985'e, Kuveyt'te 628'e, Yemen'de 592'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 429'a, Bahreyn'de 261'e yükseldi, Katar'da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi, 544 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 985'e, vaka sayısı 101 bin 814'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 90 bin 600'e yükseldi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin vefat ettiğini, 567 kişide virüs tespit edildiğini, 509 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 628'e, vaka sayısının 107 bin 592'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 99 bin 549 olduğu ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan bugüne kadar 592 kişinin öldüğü, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 41'e, iyileşen hasta sayısının ise 1323'e ulaştığı kaydedildi.

Yemen'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs'ta 1'i vefat eden 4 vaka olarak açıklamıştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 932 kişide virüs tespit edildiği, 1287 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede toplam can kaybı sayısının 429 olduğu kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 99 bin 733'e, iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 410'a çıktığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 354 kişinin enfekte olduğu, 662 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 261'e, vaka sayısının 72 bin 662'ye, iyileşenlerin ise 67 bin 475'e yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 194 kişide virüs tespit edildiği, 189 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 126 bin 692 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 123 bin 644'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 216 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika Dünya

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