Son dakika dünya: İtalya'da son 24 saatte 1452 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 291 bin 442'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1452 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 12 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 291 bin 442'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 645'e ulaştı. Ülkede 215 bin 265 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.