Son dakika! Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden çarpıcı rapor - Son Dakika

Son dakika! Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden çarpıcı rapor

Son dakika haberlerine göre Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında her 6 saniyede bir futbol sahası kadar bakir ormanın yok olduğunu gösterdi.

Son dakika! Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden çarpıcı rapor, System.String[]

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında her 6 saniyede bir futbol sahası kadar bakir ormanın yok olduğunu gösterdi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında 11,9 milyon hektar tropik ormanlık alandaki ağaçların kesilerek veya yakılarak yok olduğunu ortaya koydu. ABD'nin başkenti Washington'da faaliyet gösteren enstitütü tarafından Salı günü yapılan açıklamada, yok olan ormanlık alanın yaklaşık 3,8 milyon hektarını da biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşıyan el değmemiş ormanların oluşturduğu belirtildi.

HER 6 SANİYEDE BİR YOK OLDU

Açıklamada, her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde balta girmemiş ormanın yok olduğuna dikkat çekildi. Araştırmaya göre, son 20 yıl içinde sadece 2016 ve 2017 yıllarında yok olan ormanlık alanın 2019'dakinden daha büyük olduğu kaydedildi.

EN ÇOK ORMAN BREZİLYA'DA YOK OLDU

Araştırmaya göre, bakir ormanların yok olduğu ülkelerin başında Brezilya geliyor. Buna göre, Brezilya'da 1,4 milyon hektarlık alan yok oldu. Bunu 324 bin hektar ormanlık alan ile Endonezya ve 475 bin hektar ile Kongo izledi. Bolivya ve Avustralya'da da yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanın, bugüne kadar hiç bu kadar büyük olmadığının altı çizildi.


Brezilya, Futbol, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden çarpıcı rapor - Son Dakika Dünya

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