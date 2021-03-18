Son dakika dünya: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Ada'dan bir daha gitmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümünde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyareti sonrası yaptığı konuşmada "Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Şehitler Günü'nde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti. Anlamlı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan KKTC lideri Tatar, Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken, vatanın bekası ve Türkiye'nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale ruhundan ve Ulu Önder Atatürk'ün mücadelesinden ve ilkelerinden güç ve ilham aldığını, bunların Kıbrıs'ta verilen mücadelede ışık ve rehber olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Tatar, 1960 Anlaşmaları'nda kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878'de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

"TÜRK ASKERİ BİR KEZ DAHA GİTMEYECEKTİR"

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş'ın dedesi Şeherli Mehmet'in 1878'de ayrılan Türk askeri için "Bir gün mutlaka geri gelecekler" dediğini de hatırlatarak, "Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir" dedi.

"GEÇMİŞİNİ VE TARİHİNİ BİLMEYENLER GELECEĞİ YAZAMAZLAR"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın 1960 yılında doğan haklarla adada konuşlanmasıyla burada değerli komutanların, önemli görevlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam ettiklerini ifade etti. Cenevre'de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısı için uzmanlar, hukukçular ve diplomatlarla ve müzakere heyetiyle birlikte hazırlıkların sürdüğüne de değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi: "Geçmişe de baktığımızda öz itibarıyla Kıbrıs meselesinin milli bir mesele, aynı zamanda da bir egemenlik meselesi olduğunu görüyoruz. Bizim de bütün uğraşlarımız bütün dünyaya var olan egemenliğimizi kabul ettirebilmemizdir." Dönemin lideri Dr. Fazıl Küçük imzasının da bulunduğu 1960 Anlaşmalarında İngiltere'nin, egemenliği iki halka devrettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına tarihi günleri bir kez daha hatırlatmanın, şehitlerimizi yad etmenin ve geleceğimiz için geçmişten aldığımız derslerin fevkalade önemli göstergeler olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti. "Geçmişini ve tarihini bilmeyenler geleceği yazamazlar" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi iyi tahlil etmek gerektiğine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Alaydaki tüm komutanlara teşekkür ederek, hayatta olmayanlara rahmet diledi.

MÜZEDE ÇOCUKKEN ALAYDA ÇEKİLMİŞ IYLA KARŞILAŞTI

Çocukluk yıllarında, Dr. Fazıl Küçük'ün müsteşarlığını yapan dedesi Cemal Müftüzade ve anneannesi Vildan Müftüzade ile bir tören vesilesi ile ziyaret ettiği Alayda çekilmiş fotoğrafını Müze'de görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar sonra KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiği Alayda kendisi için çok anlamlı olan söz konusu fotoğrafı Müze'de sergileyen ve tarihi bu açıdan değerlendirme imkanı yaratanlara teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin içinde doğduğunu, bütün olayları yaşadığını, ailesinden öğrendikleri ile birlikte tüm bunların kişiliğine ve kimliğine yansıdığını belirterek, Kıbrıs konusunun ruhunu bildiğini ve amacının Cumhurbaşkanı olarak memleketine ve milletine büyük hizmetler gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

"KIBRIS'TA OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYİZ"

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Cumhurbaşkanı Tatar'ın ziyaretinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta barışın teminatı olduğunu kaydetti. "Kıbrıs'ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz" diye konuşan Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

- Lefkoşa