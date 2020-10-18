KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı oyunu kullandı

KKTC'de Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı. Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00'de oy verdi.
Oyunu kullandıktan sonra basına kısa açıklama yapan Akıncı, "Dileğim şudur, Kıbrıslı Türkler, ileride 18 Ekim 2020 tarihine baktığında bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar" dedi. Akıncı seçim sonuçlarının topluma, adaya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.
- Kaynak: DHA
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