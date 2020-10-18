Son dakika haber: Ersin Tatar: İnşallah, geleceğe umutla bakan bir Cumhurbaşkanı ile yolumuza devam ederiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşlanlığı adayı Ersin Tatar oyunu kullanmaya eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi. Tatar oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada "İnşallah, geleceğe umutla bakan bir Cumhurbaşkanı ile yolumuza devam ederiz" dedi.

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışıyor.

Basbakan Tatar, Lefkoşa'da Şehit Tuncer İlkokulu'nda 140 nolu sandıkta oyunu kullandı. Tatar oyunu kullanmaya eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi.GELECEĞE UMUTLA BAKAN BİR CUMHURBAŞKANI SEÇİLSİN

Tatar oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalar yaptı. Halkı oyunu kullanmaya çağıran Başbakan Tatar, "Önemli olan irademizi yansıtıp dünyaya mesaj vermektir. Bugüne kadar doğru kararın ne olduğunu anlatmaya çalıştık; bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak kişiyi seçmeliyiz. İnşallah, geleceğe umutla bakan bir Cumhurbaşkanı ile yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.