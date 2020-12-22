Son dakika dünya: KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret - Son Dakika

Son dakika dünya: KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

22.12.2020 23:17
Son dakika dünya: KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret, System.String[]

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'in yarın beraberindeki heyetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi. KKTC Başbakanı Saner'e Ankara ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek. KKTC Başbakan Saner ve beraberindeki bakanların, TSİ 04.30'da Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek. Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul'dan Ankara'ya geçecek ve öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.


Son dakika dünya: KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: KKTC'nin yeni hükümetinden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret - Son Dakika Dünya


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