Son dakika! Dünya liderlerine ev sahipliği yapan Brüksel'de, Ukrayna'daki savaş protesto edildi - Son Dakika
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Son dakika! Dünya liderlerine ev sahipliği yapan Brüksel'de, Ukrayna'daki savaş protesto edildi

24.03.2022 19:16
Son dakika! Dünya liderlerine ev sahipliği yapan Brüksel'de, Ukrayna'daki savaş protesto edildi

Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin düzenlenmesi vesilesiyle Ukrayna'daki savaşı protesto gösterisi düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin düzenlenmesi vesilesiyle Ukrayna'daki savaşı protesto gösterisi düzenlendi.

Aralarında çok sayıda Ukraynalının bulunduğu 250 kadar gösterici, NATO zirvesinin ardından, AB zirvesinin düzenleneceği Konsey binasının yer aldığı Schuman meydanında toplandı.

Yere yatarak savaş ve Rusya karşıtı sloganlar atan göstericiler, Ukrayna bayrakları taşıdı.

Göstericiler, sosyal medya paylaşımlarında, ABD Başkanı Joe Biden'ın AB zirvesine katılacak olması dolayısıyla bugünü seçtiklerini ifade etti.

Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.

Brüksel'de bugün NATO, AB ve G7 olmak üzere üç zirve düzenleniyor.

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Avrupa Birliği, Protesto, Ukrayna, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Dünya liderlerine ev sahipliği yapan Brüksel'de, Ukrayna'daki savaş protesto edildi - Son Dakika


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