Son dakika! Dünya liderlerine ev sahipliği yapan Brüksel'de, Ukrayna'daki savaş protesto edildi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin düzenlenmesi vesilesiyle Ukrayna'daki savaşı protesto gösterisi düzenlendi.

Aralarında çok sayıda Ukraynalının bulunduğu 250 kadar gösterici, NATO zirvesinin ardından, AB zirvesinin düzenleneceği Konsey binasının yer aldığı Schuman meydanında toplandı.

Yere yatarak savaş ve Rusya karşıtı sloganlar atan göstericiler, Ukrayna bayrakları taşıdı.

Göstericiler, sosyal medya paylaşımlarında, ABD Başkanı Joe Biden'ın AB zirvesine katılacak olması dolayısıyla bugünü seçtiklerini ifade etti.

Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.

Brüksel'de bugün NATO, AB ve G7 olmak üzere üç zirve düzenleniyor.