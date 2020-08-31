Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 339 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 129 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 129 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 595 bin 841 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 339 kişi artarak 64 bin 158'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:54 - Kaynak: DHA
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