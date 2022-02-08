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Son dakika: Dünya Müslümanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua - Son Dakika

Son dakika: Dünya Müslümanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua

08.02.2022 21:37
Son dakika: Dünya Müslümanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua

Son dakika gelişmesine göre Afrika ülkelerinde ve farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Afrika ülkelerinde ve farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan için Afrika ülkeleri ile farklı ülkelerdeki okullarda, yetimhanelerde, stadyumlarda ve birçok yerde dua edildi. Sudan'da bir okuldaki öğrenciler ile yetimhanedeki çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin iyileşmesi için dua etti. Çad'ın başkenti Encemine'de yetimhanede kalan çocuklar da hocaları eşliğinde dua ederken, Tanzanya'da toplanan Müslümanlar da Erdoğan çiftinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Mısır'da ise bir hayır kurumu organizasyonunda Erdoğan ailesine dualar edilip kurban kesildi. Afganistan'daki yetim çocuklar da aileleriyle birlikte dua etti. - HARTUM

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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Afrika, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Dünya Müslümanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua - Son Dakika


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