Son dakika dünya: Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse yakalandı
20.03.2021 13:45
Son dakika habere göre Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Pakistan Sağlık Bakanı Dr. Faysal Sultan, Başbakan İmran Han'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Han'ın evinde karantinada olduğu ifade edildi. İmran Han, 18 Mart'ta Sinopharm firmasının koronavirüs aşısını yaptırmıştı.
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