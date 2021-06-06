Son dakika haber: Dünya Ralli Şampiyonası'nda 5. yarışın kazananı Red Bull sporcusu Sebastien Ogier oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 5. yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Sardunya Rallisi'ni toplamda 3 saat 19 dakika 26 saniyede tamamlayan Ogier, yarışın kazananı oldu. Ogier, bu zaferiyle 2021 sezonunda 3. zaferini elde etti. Ogier'i, diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Sardunya Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sezonki üçüncü zaferiyle pilotlar sıralamasında 106 puana ulaşırken, Ogier'i, 95 puanla Elfyn Evans takip ediyor.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 6. yarışı, 24-27 Haziran'da Kenya'da gerçekleştirilecek.