Son dakika dünya: Rusya'da koronavirüs aşısına Sağlık Bakanlığı onayı

Rusya'da Moskova Gamaleya Enstitüsü ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla üretilen koronavirüs (Covid-19) aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay verildiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Moskova Gamaleya Enstitüsü'nün ortak çalışmasıyla üretilen koronavirüs aşısının sağlık bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. Putin, "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum" dedi.