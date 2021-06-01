Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi - Son Dakika

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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanılan aşı için acil kullanım onay verdi

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Dünya Sağlık Örgütü'den koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. DSÖ, Türkiye'nin de satın aldığı Çin'li Sinovac'ın CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

TAVSİYEDE DE BULUNDULAR

DSÖ, Sinovac Kovid-19 aşısını 18 yaşın üzerindekiler için önerdi. Aşının 2'nci dozunun, ilk dozun 2-4 hafta sonrasında uygulanması tavsiyesinde bulunuldu.

COVAX PROGRAMINA DAHİL OLMASININ YOLU AÇILDI

Söz konusu karar ile Sinovac aşısının, yoksul ülkeler için başlatılan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olmasının yolu açılmış oldu.

BULAŞTA YÜZDE 94 ETKİLİ

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı. Ayrıca, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.