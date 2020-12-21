Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok - Son Dakika

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyona uğrayan koronavirüs Avrupa ülkelerini etkisi altına almaya başlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni virüs türüyle ilgili yüreklere su serpen açıklama geldi.

"CİDDİ HASTALIK VEYA ÖLÜME NEDEN OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK"

Dünya Sağlık Örgütü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı ifade edildi.