Son dakika dünya: Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Angılı kentteki pandemi sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika dünya: Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Angılı kentteki pandemi sürecini değerlendirdi

Son dakika haberleri: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in dünya ticaretinin merkezi olan Şanghay'daki son duruma ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Tunç Angılı, Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika dünya: Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Angılı kentteki pandemi sürecini değerlendirdi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in dünya ticaretinin merkezi olan Şanghay'daki son duruma ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Tunç Angılı, Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Angılı,  "Şanghay özellikle Nisan ve Mayıs aylarında salgın dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılırken önemli bir küresel lojistik merkezlerinden birisi haline geldi. Şanghay'da hayat normalde döndü " dedi.

Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Tunç Angılı, Çin'in 25 milyonluk en yüksek nüfusuna sahip olan ve aynı zamanda ülkenin ticaret merkezi Şanghay'da koronavirüs sürecinindeki son durumu Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Şanghay'da koronavirüs sürecinin başarılı yürütüldüğünü belirten Angılı, "Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle Şanghay'da 684 vaka tespit edildi. 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 12 kişinin virüs nedeniyle tedavisi sürüyor. Şanghay yönetiminin böylesine büyük ve dışa açık bir şehri başarılı bir şekilde yönetmesindeki en önemli etkenin  hızlı karar alma ve erken davranma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARINA UYUYOR"

Şanghay Belediyesi'nin Çin genelinde acil halk sağlığı uyarısı verilmeden birkaç gün önce kendi acil durumunu ilan ettiğini söyleyen Angılı, şehir içerisinde de insanların bilinçli bir şekilde sosyal mesafe ve maske takma tedbirlerine uyum sağladığını vurguladı.

"ŞANGHAY'DAKİ VAKALARIN YARIYA YAKINI YURT DIŞI BAĞLANTILI"

Angılı, Şanghay'daki vaka sayısının yarıya yakınını salgın kontrol altına alındıktan sonra yurt dışından gelen Çinlilerin oluşturduğunu belirtti. Bunun nedeninin Şanghay'ın Çin içerisinde en fazla dışa açık ve uluslararası hava trafiğinin en yoğun olduğu şehir olmasından kaynaklandığını ifade eden Angılı, yurt dışından şehre gelen Çin vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin semptom gösterip göstermediğine bakılmaksızın koronavirüs testi yapıldığını ve özel olarak tahsis edilmiş otellerde 14 gün süreyle karantina altında tutulduklarının da altını çizdi.

"ASIL RİSK YURT DIŞINDAN ŞANGHAY'A GELME İHTİMALİ OLAN VAKALAR"

Asıl riskin virüsün dünya genelinde tekrar yayılmada hız kazanmaya başladığı takdirde yurt dışından Şanghay'a gelme ihtimali olan vakalar olduğunu vurgulayan Angılı, "Aşıyla ilgili olarak Çin genelinde yürütülen çalışmalar içerisinde Şanghay'daki bazı tıp şirketlerinin veya üniversitelerin de yer aldığını biliyorum. Ancak şu an itibarıyla koronavirüse karşı etkili bir aşının Şanghay özelinde geliştirebildiğini söyleyebilmemiz mümkün değil" dedi.

"SALGIN TİCARİ FAALİYETLERDE CİDDİ YAVAŞLAMAYA SEBEP OLDU"

Şanghay'ın Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli rol oynadığını ifade eden Angılı, koronavirüs salgının küresel ölçekte ticari faaliyetlerde ciddi oranda yavaşlamaya sebep olduğunu belirtirken aynı zamanda ülkeler arası tıbbi malzeme ticaretinin de hız kazandığına dikkat çekti. Bu süreçte Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşıma faliyetlerini yürüten Turkish Cargo'nun başarılı bir performans sergilediğini belirten Angılı şunları söyledi :  "Bu noktada daha hızlı olduğu için hava yolu kargo taşımacılığı tercih edildi. Şanghay özellikle Nisan ve Mayıs aylarında salgın dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılırken önemli bir küresel lojistik merkezlerinden birisi haline geldi. Bu noktada Turkish Cargo'nun çok başarılı bir performans  verdiğini Şanghay özelinde söylemek isterim. Şanghay'dan sadece ülkemize değil, esas olarak dünyanın farklı bölgelerine hızlı ve güvenilir kargo taşımacılığı yapmak konusunda Türk Hava Yolları (THY) gayet başarılı bir operasyon gerçekleştirdi."

"BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının alınan tedbirlere uymak konusunda gayet duyarlı davrandığını belirten Angılı, vatandaşların Başkonsoloslukla yakın bir iletişim ve iş birliği içerisinde olduğunu ifade ederken, Dışişleri Bakanlığı tarafından Çin'de salgın ortaya çıktığında Başkonsolosluğa iletilen tıbbi malzemelerin de ihtiyaç duyan Türk vatandaşlarına iletildiğini belirtti. Angılı konuyla ilgili olarak, "Bu zorlu süreçte Şanghay'da büyük bir aile gibi birbirimizle dayanışma içerisinde olarak bu süreci atlattığımızı söyleyebilirim" dedi.

"ŞANGHAY'DA HAYAT NORMALE DÖNDÜ"

"Eğitim açısından Şanghay'da şu an hayatın normale döndüğünü söyleyebiliriz ancak normal hep vurgulandığı gibi 'yeni normal' olarak adlandırılıyor. Toplu taşıma araçlarında tıbbi malzeme takma zorunluluğu devam ediyor. Alışveriş merkezleri, iş merkezleri gibi kapalı mekanlarda, çok insanın girip çıktığı yerlerde ateş ölçümü yapılıyor ve sosyal mesafe kurallarına özen gösteriliyor. Bu çerçevede okullar da gerekli tedbirler alındıktan sonra kademeli bir şekilde açıldı" diye konuşan Angılı, Şanghay Belediyesi'nin ilgili birimlerinin denetlemeleri sıkı bir şekilde yaptığını da belirtti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Angılı kentteki pandemi sürecini değerlendirdi - Son Dakika Dünya

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