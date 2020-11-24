Son Dakika | Dünya'ya gözlerini açar açmaz ölüme terk edildi
24.11.2020 10:18
Son dakika gelişmesine göre - Dünya'ya gözlerini açar açmaz ölüme terk edildi Sivas'ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu Sivas'ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu.
- Dünya'ya gözlerini açar açmaz ölüme terk edildi
Sivas'ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu
SİVAS - Sivas'ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ta şehir merkezinde meydana geldi. Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar boş bir arsada tarafından çıplak halde bir bebek bulundu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, bebeği boş arsaya bırakan şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.
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