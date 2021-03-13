Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor - Son Dakika

Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor

13.03.2021 11:11

Küçüklüğünde babasının uzun süre hastanelerde sıra beklemesinden etkilenip doktor olmaya karar veren Muhammed Sıraç Güneş, doğduğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bebeklerin dünyaya gelmesine vesile oluyor.

Küçüklüğünde babasının uzun süre hastanelerde sıra beklemesinden etkilenip doktor olmaya karar veren Muhammed Sıraç Güneş, doğduğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bebeklerin dünyaya gelmesine vesile oluyor.

O dönemdeki adıyla Siirt Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Güneş (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise eğitiminin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasını kadın hastalıkları ve doğum alanında yaptıktan sonra mecburi hizmet kurasında gördüğü memleketi Siirt'i gönüllü tercih ettiğini söyledi.

Hayata gözlerini açtığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak atandığını belirten Güneş, 4 yıldır burada görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sıraç Güneş, doktor olma hayalinin çocuk yaşta başladığını anlatarak, "Küçükken hatırladığım kadarıyla hasta olunca babam saat 04.00'te hastaneye gidip sıra almaya çalışırdı ve memlekette doktor yoktu. Ben de bu yüzden ileride vatana millete hayırlı bir evlat olmak için doktor olmaya karar verdim." dedi.

"Bebeklerle ortak özelliğimiz, aynı hastanede doğmamız"

Memleketi Siirt'te görev yapmayı çocukluk hayalini gerçekleştirmede önemli bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayan Güneş, "Burada doğan bebeklerle ortak özelliğimiz aynı hastanede doğmuş olmamız. Bu da beni çok mutlu ediyor. Amacım her anneyi, her bebeği sağlıklı bir şekilde takip edip, annelerin doğumlarını gerçekleştirmek ve doğum sonrasında sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamaktır." ifadelerini kullandı.

Güneş, elinden geldiğince hastalara vakit ayırdığını ve bu nedenle bazen öğlen araları da çalıştığını bildirdi.

Sağlık hizmeti sunarken ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirten Güneş, bu uyumu hastalara göstermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Servis sorumlusu Dilek Süren de sağlık personeli olarak ellerinden geldiğince hastaları memnun etmeye çalıştıklarını söyledi.

Süren, doktor Güneş ve diğer ekiple herkesi sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi hedeflediklerini aktararak, "Doktorundan ebesine, hemşiresinden temizlik personeline kadar bu bir ekip işidir. O yüzden uyum içerisinde çalışıyoruz ki hastalarımızı mutlu edebilelim. Onlar da mutlu olduklarını söylüyorlar. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Ümmü Gülsüm Kapluhan Kandilli de 9 yıl aradan sonra ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Doktor Güneş'in kendilerine doğum öncesi olduğu gibi doğum sonrasında da yardımcı olduğunu dile getiren Kandilli, "Doktorumuz her zaman moral ve motivasyon olarak bizi yüksek tuttu. Yani doğuma girerken hiç korkmadım ve ekip olarak çok güler yüzlüydüler. Hocamız doğum esnasında beni sakinleştirdi, telkinde bulundu. O yüzden güzel bir doğum geçirdim." dedi.

Güneş'in doğduğu hastanede görev yapmasının hem kendisi hem hastaları için ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Kandilli,"Hem hocamız adına hem kendi adıma hem Siirt halkı adına gurur duydum. Bu çok güzel bir şey, herkese nasip olmaz. Ben de o şanslı insanlardan olduğum için mutluyum. Tüm sağlık çalışanlarının özellikle bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vefakarca, cefakarca çalıştıkları için tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." sözlerine yer verdi.

Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor
Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor
Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor
Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor

Ümraniye, Kandilli, Doğum, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:29:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei