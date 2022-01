Son dakika: 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSE ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

DENİZLİ'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü Ekrem Çetin, polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarpıp, kaçtı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Sürücünün polise çarpma anı güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, Denizli-Afyonkarahisar karayolu, Akan Mahallesi girişindeki denetim noktasında, bugün saat 02.00 sıralarında yaşandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim noktasında Ekrem Çetin'in kullandığı 20 FJ 012 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Çetin, 'dur' ihtarına uymayıp, önündeki polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarpıp, kaçtı. Denetim noktasındaki diğer polisler yardıma koştu. Sürücünün polis memuruna çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yaralanan polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü Ekrem Çetin, peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tutuklanan otomobil sürücüsü Çetin'in 0.85 promil alkollü olduğu bildirildi.