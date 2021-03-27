Son dakika! 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza - Son Dakika

SİVAS'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, polis kontrol noktasından kaçan otomobilin alkollü sürücüsü U.K. ile araçtaki arkadaşı A.T., kovalamacayla yakalandı. Şüphelilere alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplamda 16 bin TL ceza kesildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan U.K. yönetimindeki 05 FA 313 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında otomobil, DSİ Köprülü Kavşak'ta durduruldu. Sürücü U.K. ile yanında bulunan arkadaşı A.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kelepçe takılan şüphelilerin alkollü olduğu görüldü. Şüphelilere alkollü araç kullanma, 'dur' ihtarına uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 16 bin TL ceza kesildi. Polis ekiplerine zor anlar da yaşatan şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden A.T.'nin gözaltına alındığı sırada "Benim çoluğum çocuğum yok, hiç evlenmedim. Beni öldürecekler, o yüzden çoluk çocuk sahibi olmadım. Ben silahsız gezmem" demesi dikkat çekti.Olay sonrasında otomobil ise çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekildi. Soruşturma sürüyor.