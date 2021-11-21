Son Dakika › Güncel › Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Helallik" tartışmasına Binali Yıldırım da dahil oldu: Verelim gitsin

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı