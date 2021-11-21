Son dakika! 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu (3) - Son Dakika

Son dakika! 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDITrabzon'da kontrol noktasında kullandığı otomobille 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Yusuf Ceylan'a çarpıp şehit eden K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.E. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI Trabzon'da kontrol noktasında kullandığı otomobille 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Yusuf Ceylan'a çarpıp şehit eden K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.E. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden K.E.T. tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı. ANAHTARI CEBİNDEN ALMIŞ ANAHTARI CEBİNDEN ALMIŞ 'Görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklanan K.E.T.'nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi. K.E.T.'nin olayda kullandığı aracın anahtarını, sahibi tarafından emanet verilen kişinin cebinden habersiz alıp gezmeye çıktığı öne sürüldü.



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