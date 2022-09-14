Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

14.09.2022 15:11

Son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil takip sonucu durduruldu.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil takip sonucu durduruldu. Otomobildeki aramada uyuşturucu madde metamfetaminve uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şühelilerden 2'si tutuklanırken1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında, şüphe üzerine Manisa - Denizli kara yolu Siteler Mahallesi yakınlarında 20 ZH 935 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, içinde 3 kişi bulunan otomobil, 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 368 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1'i ecstasy, 56'sı ise sentetik ecza toplam 57 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 580 TL ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (28) ve H.Ö. (38) tutuklandı. Diğer şüpheli S.S. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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