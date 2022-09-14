MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil takip sonucu durduruldu. Otomobildeki aramada uyuşturucu madde metamfetaminve uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şühelilerden 2'si tutuklanırken1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında, şüphe üzerine Manisa - Denizli kara yolu Siteler Mahallesi yakınlarında 20 ZH 935 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, içinde 3 kişi bulunan otomobil, 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 368 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1'i ecstasy, 56'sı ise sentetik ecza toplam 57 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 580 TL ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (28) ve H.Ö. (38) tutuklandı. Diğer şüpheli S.S. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI - Son Dakika