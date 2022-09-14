Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (28) ve H.Ö. (38) tutuklandı. Diğer şüpheli S.S. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında, şüphe üzerine Manisa - Denizli kara yolu Siteler Mahallesi yakınlarında 20 ZH 935 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, içinde 3 kişi bulunan otomobil, 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 368 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1'i ecstasy, 56'sı ise sentetik ecza toplam 57 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 580 TL ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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