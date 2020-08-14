Son Dakika | Dürümlü katliamı sanığı saldırı günü köydeki taziyeye katılıp keşif yapmış - Son Dakika

Son Dakika | Dürümlü katliamı sanığı saldırı günü köydeki taziyeye katılıp keşif yapmış

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Burhan Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak bölgede keşif yaptığı...

Son Dakika | Dürümlü katliamı sanığı saldırı günü köydeki taziyeye katılıp keşif yapmış, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Burhan Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak bölgede keşif yaptığı gerekçeli kararda yer aldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 24 Haziran'daki karar duruşmasında Taş hakkında verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık, mağdur ifadeleri ve sanık savunması ile teröristler arasında gerçekleşen örgüt içi rapor ve mektuba yer verildi.

Köydeki taziyeye bir teröristle katılmış

Gerekçeli kararda tanık olarak ifadesi yer alan Z.Y, olaydan önce köyde kurulan taziyede verilen yemekte sanık Taş ile kendisine fotoğrafı gösterilen "Firaz" kod isimli terörist İzzet Yiğit'in bulunduğunu bildirdi.

Tanık Z.Y, ifadesinde şunları kaydetti:

"Olay öncesi gündüz amcam vefat etmişti, taziye yeri köyümüz olan Tanışık köyündeydi. Taziyeye gelenlere öğlen yemeği dağıtıyorduk.Taziye yerine o gün gündüz saat 13.00-14.00 saatleri arasında sanık yanında bir kişiyle geldi. Tereddütsüz bunu biliyorum. Sanığın yanında bir kişi daha vardı. Bu kişi sanıktan daha zayıftı ve esmer tenliydi. Hafif kirli sakalı vardı, onunda bıyıkları ağzındaydı. Sanığın üzerinde lacivert yazlık bir mont vardı. Yemekten sonra onları uğurladım. Sanık ve beraberindeki patlatılan kamyona bindiler. Kamyon bildiğimiz kum taşıma işlerinde kullanılan kamyondandı. Kamyon doluydu, içerisinde mucur vardı, ben bu mucurun okulun inşaatında kullanılacağını zannettim. Sanık ve beraberindeki taziye yerinden kamyonla ayrıldıktan 5-6 saat sonra patlama oldu."

Tanık S.Y. ise sanığı tanıdığını ifade etti. Amcasının 9 Mayıs 2016'da vefat ettiğini bildiren S.Y, "Sanık yanında bir kişiyle 12 Mayıs'ta köyümüzde bulunan amcama ait taziyeye geldi. Kendi elimle yemek ikram ettim. Yemeklerini yedikten sonra oradan ayrıldılar. Yaklaşık yarım saat kadar oturdular. Sanığın yanındaki kişiyi fotoğrafının gösterilmesi halinde teşhis edebilirim." şeklinde bilgi verdi.

Gizli tanık "Kirpi"nin ifadesine de yer verilen kararda, sanık Taş'ın, teröristlerden aldığı talimatlar doğrultusunda Dürümlü köyünde patlatılan bomba yüklü araca öncülük yaptığı belirtildi.

Kararda, sanığın patlamanın yaşandığı gün ve öncesinde Dürümlü mezrasına hiç gitmediğine dair savunmasına, tanık ifadelerinin olay günü Taş'ı taziyede gördüklerine ilişkin beyanlarından dolayı savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek, itibar edilmediği vurgulandı.

Sanığın örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğine dikkati çekilen kararda, örgütle arasında organik bağ kurduğu, örgütün kuruluşu, amacı, stratejileri ve eylemleri ile irtibatlı olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda şunlar yer aldı:

"Sanığın bomba yüklü araca öncülük yaptığına ilişkin örgütsel doküman içerikleri, doküman içeriklerini destekler mahiyetteki gizli tanık beyanı, HTS kayıtlarında yapılan incelemede olay anını da kapsayacak şekilde telefonunun baz sinyali vermemesi ve bu hususta önceki savunmalarında merkez Bağlar ilçesinde kıraathanede bulunduğunu beyan etmesine rağmen baz kayıtları geldikten sonra polis okuluna yakın mevkide çalıştığı için sinyal kesiciler tarafından telefonun çekmediğini ileri sürerek çelişkiye düşmüştür. Patlamanın gerçekleştiği Dürümlü mezrasında olay günü ve öncesinde bulunmadığını iddia etmesine rağmen Z.Y. ve S.Y'nin patlamadan 2-3 saat önce köydeki taziye yemeğinde gördükleri yönündeki sanığın savunmasının aksini gösterir teşhis ve beyanları dikkate alındığında cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Sanık, müşterek fail

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bomba yüklü araca öncülük etme şeklinde eylem sebebiyle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 39. maddesi uyarınca "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılması talep edildiği anlatılan kararda, "Olayın diğer failleri olan örgüt mensupları ile en başından beri iştirak halinde olması, örgüt mensuplarının sevk ve idaresindeki araçla eylem planlanan noktaya seyir halinde olan patlayıcı yüklü araca, olası kontrol noktalarında yakalanmaması ve gidilecek güzergahlarda kolaylık sağlanması amacıyla bölgeyi bilme avantajını da kullanarak öncülük etmesi ve patlamadan sonra olayın asli faillerinden olduğu anlaşılan 'Dijvar' kod isimli Mehmet Barkın'ı araması dikkate alındığında sanığın suça konu eylem üzerinde tam bir fiili hakimiyet kurduğu anlaşıldığından TCK'nin 37. maddesi uyarınca 'müşterek fail' olarak cezalandırılmasına karar verilmiştir." değerlendirilmesi yer aldı.

24 Haziran'da görülen karar duruşmasında sanık Taş, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve söz konusu olaydan 16 kişinin ölmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dürümlü katliamı

PKK'lı teröristler, 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında infilak ettirmiş, saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırı, 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

Burhan Taş, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dürümlü katliamı sanığı saldırı günü köydeki taziyeye katılıp keşif yapmış - Son Dakika
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