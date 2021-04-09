Son dakika haberi... Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede - Son Dakika

Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede

İZMİR - İzmir'de denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, helikopter ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz Foça Komando Okulundaki pistten havalanan ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Her iki pilotun da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastaneye gelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli de arkadaşlarının durumunu yakından takip ediyor.